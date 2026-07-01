Kırıkkale'de Özel Bireyler İçin "Kına Gecesi"

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediyesi özel bireyler ve ailelerine yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye tarafından özel gereksinimli genç kızlar için düzenlenen kına gecesi duygu dolu anlara sahne oldu.

Kırıkkale Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinesinde Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programa Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, özel genç kızlar ve aileleri katıldı.

Etkinlikte sahneye gelen özel genç kızların kınaları, Başkan Ahmet Önal'ın eşi Özge Önal tarafından yakıldı. Başkan Önal ise genç kızlara çeşitli hediyeler vererek mutluluklarına ortak oldu.

Kına merasimi sırasında hem genç kızlar hem de aileleri duygusal anlar yaşadı. Programın devamında müzik eşliğinde oyunlar oynandı, halaylar çekildi ve katılımcılar unutulmaz bir gece geçirdi.

Kırıkkale Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği etkinlik, özel bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer almasını sağlarken, ailelerin de bir araya gelerek dayanışma ve paylaşım duygularını güçlendirdi.