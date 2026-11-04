Kırıkkale\'de polisin savcılıkla yürüttüğü çalışmada 3 firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, "bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağlanması" suçundan hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K, "hırsızlık" ile "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. ve "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.