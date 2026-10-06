Kırıkkale'de ruhsatsız silah suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapsi olan firari yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de ruhsatsız silah suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapsi olan firari yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale\'de ruhsatsız silah suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapsi olan firari yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan aranan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
KırıkkaleGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İncirlik Üssü’nü karıştıran taciz skandalı ABD’li kadın astsubay soluğu karakolda aldı İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime... Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak
ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk Asker kurşuna dizilecek ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor 300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:51
Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
13:27
İnfial yaratan görüntü Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
13:24
Okan Buruk’tan sürpriz karar Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak
Okan Buruk'tan sürpriz karar! Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 14:23:25. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de ruhsatsız silah suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapsi olan firari yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei