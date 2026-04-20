Kırıkkale'de Rüşvet Davası Başladı

20.04.2026 16:58
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhidin yargılanmasına başlandı, duruşma 11 Mayıs'a ertelendi.

Kırıkkale'de "rüşvet" iddiasıyla haklarında dava açılan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve bir müteahhidin yargılanmasına başlandı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklar Cönger ve M.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık M.Y, Cönger ile öldürülen Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen aracılığıyla tanıştığını belirtti.

Keskin Belediyesinden Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden bir ihale aldığını söyleyen M.Y, "Doğrudan temin yoluyla kaç ihale aldığımı hatırlamıyorum. Keskin Belediyesinden usulsüz ihale almadım." dedi.

M.Y, Cönger'e gönderdiği parayla ilgili, "Bir gün Başkan Şen'le görüştüm ve kendisi 'Daire aldım, ödemede sıkıntım var' dedi. Benden borç istedi ve 'Ben kredi çeker sana öderim' dedi. Ben de 'tamam ama bir anda ödeme yapamam' dedim. Ekmel Cönger'e gönderdiğim paralar, Şen'in kendisine olan borcudur." iddiasında bulundu.

Sanık M.Y, Cönger'e gönderdiği paraların birçoğunun ihale ödemelerinin yapıldığı tarihlerden hemen sonrasına denk gelmesine ilişkin "tesadüftür." diye savunma yaptı.

Cönger de M.Y'yi belediye başkanı olduktan sonra, Hilmi Şen'i ise uzun süredir tanıdığını belirterek, şunları söyledi: ?

"Ticari hayatımda disiplinli çalışan birisiyim. Şen, ev için biriyle pazarlık yapmıştı, ben de oradaydım. Ç.Y'den ev alan Şen'e kefil oldum ve teminat için çek kestim. Daha sonra Ç.Y, çeki istemeyip havale yapmamı isteyince Şen'in adına 2 milyon lirayı gönderdim, dekontu da mevcuttur. Daha sonra Şen'in oğlu borcun bir kısmını bankadan, bir kısmını da elden teslim etti. Kalan 1 milyon 203 bin lirasını da parça parça halinde müteahhit M.Y. gönderdi. Tek kusurum kefil olmak ve parayı da M.Y'den almak."

Cönger, mahkeme başkanının Sayıştay raporlarında M.Y'ye usulsüz ihaleler verildiği iddialarını sorması üzerine "Usulsüz hiçbir iş yapmadım, yapmam da. İddianamede 39 ihale yapıldığı belirtiliyor. Onun haricinde ben bilmem, tek tek takip etme ihtimalim de yok." diye konuştu.

Tanık beyanları ve avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit M.Y. hakkında rüşvet iddiasıyla hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
