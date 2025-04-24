Kırıkkale'de Sağanak Yağış Tarım Arazilerini Su Bastı

Kırıkkale'de sağanak yağış etkili oldu: Tarım arazileri su altında kaldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağış, dere taşkınlarına yol açarak tarım arazilerini su altında bıraktı.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ilçelerde ve köylerde etkili olan yağış nedeniyle dere yataklarında su seviyesi hızla yükseldi. Taşan dereler, çevredeki tarım arazilerini kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından beklenen yağış, kısa sürede etkisini artırarak bazı bölgelerde taşkınlara neden oldu. Kırıkkale- Yozgat karayolunda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda da yağışın etkisiyle su baskınları meydana geldi. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açarak suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina altlarına ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.