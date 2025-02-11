Kırıkkale\'de Sobadan Çıkan Yangında 66 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

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KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde bir evde sobadan kaynaklı çıkan yangında Kamile Öztürk (66), hayatını kaybetti.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kılıçlar köyünde, Kamile Öztürk'e ait 2 katlı müstakil evin üst katında çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede yayılarak evi tamamen sardı. Bu sırada evde bulunan Kamile Öztürk içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemede, Öztürk'ün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cenazesi Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.