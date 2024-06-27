Kırıkkale\'de Tartıştığı Kadını Maket Bıçağıyla Boğazından Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

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Kırıkkale'de tartıştığı kadını maket bıçağıyla boğazından bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık E.B, Sungurlu'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile öldürülen Fidan Cantemir (42) ve sanığın yakınları da salonda hazır bulundu.

Görgü tanığı R.A, olay sırasında yardım amacıyla Cantemir'in yanına gittiğini belirterek, "Polisi çağırmak isteyince kadın 'bunu başımdan al, polisi çağırma' dedi. Kadın sonra şüpheliye 'KADES'i ararım' dedi. Bu sırada hakaret ve darp yoktu, tartışma yaşanıyordu. Ardından kadın aracıyla hareket edince erkek de aracın arkasından koştu ve olay meydana geldi." dedi.

Sanığın annesi Y.B. ise olaydan önce hastanede tedavi gördüğü sırada maktül ve oğlunun kendisini ziyarete geldiğini iddia etti.

Y.B, evli oğlunun çalışmasına rağmen eve hiç para getirmediğini, çocuklarına bir şey almadığını ancak maktül ile köye giderek doğum günü kutlaması yaptıklarını öne sürdü.

Sanığın eşi N.B. de maktülün bir gün eşini görüntülü aradığını ve telefonu kendisinin açtığını anlatarak, "Bir kadın başka bir kadının yuvasını yıkar mı? Benim de 2 çocuğum var. Maktül evime gelerek beni kolumdan tutup dışarı attı. Eşime banka hesap numarası atıp para istiyordu." diye konuştu.

Tutuklu sanık E.B. de tanık beyanlarına ilişkin, "Fidan Cantemir'e sürekli para gönderiyordum. Çocuğuna Galatasaray forması, bilgisayar aldım. İş yerindeki arkadaşlarım da bunların hepsini biliyor." diye konuştu.

Tanık beyanları ve taraf avukatlarının savunmasının ardından savcı mütaalasında, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini, "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

E.B'nin tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

Olay

Fidan Cantemir, 4 Nisan'da 71 ADB 637 plakalı otomobille hareket halindeyken Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı yakınında, E.B. ile tartışmış, kavgaya dönüşen olayda E.B. kadını maket bıçağıyla boğazından bıçaklamış, aracın kontrolünü kaybeden Cantemir kaldırıma çarpmıştı.

Ağır yaralanan Cantemir, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılmış, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Fidan Cantemir, tedavi gördüğü hastanede 24 Nisan'da yaşamını yitirmişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelinin "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.