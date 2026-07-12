Kırıkkale'de TIR Devrildi, Şoför Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de TIR Devrildi, Şoför Yaralandı

Kırıkkale\'de TIR Devrildi, Şoför Yaralandı
12.07.2026 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de kontrolden çıkan hurda yüklü TIR devrildi, şoför hastaneye kaldırıldı.

KIRIKKALE'de şoförünün kontrolünü kaybettiği hurda yüklü TIR, devrildi. Kazada, TIR şoförü S.E., yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu Ulaş köyü yakınlarında meydana geldi. S.E.'nin kontrolünü yitirdiği 66 LB 410 plakalı hurda yüklü TIR, devrildi. TIR'ın dorsesinden yola savrulan hurda malzemeler, karşı şeritte ilerleyen bir otomobile zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan TIR şoförü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle, kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Kırıkkale, 3. Sayfa, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de TIR Devrildi, Şoför Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS Türkiye Birincisi Tarık Mizra Bişgin’in Başarı Sırrı LGS Türkiye Birincisi Tarık Mizra Bişgin'in Başarı Sırrı
Rize’de yol çöktü, 2 bina tahliye edildi Rize'de yol çöktü, 2 bina tahliye edildi
Özgür Özel’den yeni parti açıklaması: Sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız Özgür Özel'den yeni parti açıklaması: Sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız
40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan’da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü 40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü
Oğlunu kurtarmak isterken o da akıma kapıldı: 2 ölü Oğlunu kurtarmak isterken o da akıma kapıldı: 2 ölü
Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı

21:14
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız
20:41
Rus füzeleri, sivil halkı vurdu
Rus füzeleri, sivil halkı vurdu
19:53
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev’ sözünü tutmadı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı
19:23
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
17:44
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
17:36
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO’dan sonra dönmedi Türkiye’de tatile devam ediyor
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO'dan sonra dönmedi! Türkiye'de tatile devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 00:22:13. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de TIR Devrildi, Şoför Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.