Kırıkkale'de TIR ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de TIR ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale\'de TIR ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR ile otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

24.08.2024 00:59
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KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karakeçili- Kulu karayolu İlçe Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. H.G. (40) yönetimindeki 46 ABM 598 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen TIR, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 AKK 701 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, TIR sürücüsü ile otomobilde bulunan G.T. (52), İ.K.T. (18), A.T. (14), A.K.T. (12) ve M.T. (56) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Karakeçili- Kulu karayolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de TIR ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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