Kırıkkale\'de trafik denetimleri devam ediyor

14:06 • •
Kırıkkale'de trafik ekiplerinin trafik denetimleri devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20-26 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 509 aracın denetlendiği belirtildi.
Gerçekleştirilen denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 59 araç trafikten men edildi.
Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.
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