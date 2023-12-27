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Kırıkkale'de trafik denetimleri devam ediyor

Kırıkkale'de yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 509 araç denetlendi ve 59 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale\'de trafik denetimleri devam ediyor
27.12.2023 - 14:04,
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Kırıkkale'de trafik ekiplerinin trafik denetimleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20-26 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 509 aracın denetlendiği belirtildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 59 araç trafikten men edildi.

Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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