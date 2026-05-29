Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 06 FP 360 plakalı otomobil ile 34 HBC 259 plakalı otomobil, Ankara-Kaman kara yolu Karakeçili ilçesi Yeşilevler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?