Kırıkkale\'de trafik kontrollerinde 26 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 26 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22-25 Aralık'ta trafik ekiplerinin il genelinde alkollü araç kullanımı ve modifiyeli araçlara yönelik gerçekleştirdiği uygulamalarda 351 araç ve sürücü denetlendi.

Uygulamalarda, 6 sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu, 11 kişinin sürücü belgesinin bulunmadığı, 10 aracın da teknik şartlara aykırı olduğu tespit edildi.

Denetimlerde, 6 sürücünün sürücü belgesi 6 aydan 5 yıla kadar iptal edilirken, 27 araca ceza yazıldı, 26 araç da trafikten men edildi.