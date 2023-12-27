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Kırıkkale'de trafik kontrollerinde 26 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de trafik kontrollerinde 26 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de yapılan trafik kontrollerinde 22-25 Aralık tarihleri arasında 351 araç ve sürücü denetlendi. Kontroller sonucunda 6 sürücünün alkollü olduğu, 11 kişinin sürücü belgesinin bulunmadığı ve 10 aracın teknik şartlara aykırı olduğu tespit edildi. Denetimlerde 6 sürücünün sürücü belgesi iptal edilirken, 27 araca ceza yazıldı ve 26 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale\'de trafik kontrollerinde 26 araç trafikten men edildi
27.12.2023 - 09:31,
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Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 26 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22-25 Aralık'ta trafik ekiplerinin il genelinde alkollü araç kullanımı ve modifiyeli araçlara yönelik gerçekleştirdiği uygulamalarda 351 araç ve sürücü denetlendi.

Uygulamalarda, 6 sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu, 11 kişinin sürücü belgesinin bulunmadığı, 10 aracın da teknik şartlara aykırı olduğu tespit edildi.

Denetimlerde, 6 sürücünün sürücü belgesi 6 aydan 5 yıla kadar iptal edilirken, 27 araca ceza yazıldı, 26 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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