Kırıkkale'de Trafik Polisine Mukavemet Eden Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Trafik Polisine Mukavemet Eden Sürücü Tutuklandı

Kırıkkale'de görevli trafik polisine mukavemette bulunduğu ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sürücü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, alkollü olduğu tespit edilen sürücü, görevli polise taşkınlık çıkartarak zor kullanılarak gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

20.06.2024 14:57
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Kırıkkale'de, görevli trafik polisine mukavemette bulunduğu ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün, trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı yapılan T.Ö'nün kullandığı otomobil, Çalılıöz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.

Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

İşlemlerin yapıldığı esnada taşkınlık çıkartarak görevli trafik polisine mukavemette bulunan ve devlet büyüklerine hakaret eden T.Ö, zor kullanılarak gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Trafik Polisine Mukavemet Eden Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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