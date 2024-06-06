Kırıkkale'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Kırıkkale\'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 744 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı.

06.06.2024 13:35
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Kırıkkale'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 bin 744 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ü.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kırıkkale, Ankara, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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