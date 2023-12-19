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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 996 gram uyuşturucu madde ve 71 uyuşturucu hap ele geçirildi. 14 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi, biri tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
19.12.2023 - 10:35,
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Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12-18 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 996 gram uyuşturucu madde ve 71 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi, biri hakimlikçe tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kırıkkale, Aralık, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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