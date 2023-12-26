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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda 1 kilo 107 gram esrar, 9,6 gram sentetik uyuşturucu ve 1088 uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 zanlı adliyeye sevk edildi ve 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale\'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
26.12.2023 - 13:07,  Güncelleme: 13:09
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Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 19-25 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 1 kilo 107 gram esrar, 9,6 gram sentetik uyuşturucu ile 1088 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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