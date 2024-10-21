Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda şüpheliler H.Y, E.Y, F.Ç. ve A.K'nin araçlarında arama yapan ekipler, 375 sentetik hap ve 70,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

H.Y, E.Y, F.Ç. ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Ç, E.Y. ve H.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.