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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 14 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 14 zanlıdan biri tutuklandı

Kırıkkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonda 1,39 gram esrar, 2 bin 661 sentetik hap ve 19,3 sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Diğer 13 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale\'de uyuşturucu operasyonunda 14 zanlıdan biri tutuklandı
23.01.2024 - 10:37,
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16-22 Ocak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Operasyonlarda, 1,39 gram esrar, 2 bin 661 sentetik hap ve 19,3 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 1'i sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 13 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale, Narkotik Suçlar, Tutuklama, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 14 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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