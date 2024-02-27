Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 16 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 16 Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonunda 16 Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 28,96 gram esrar, 96,12 gram sentetik uyuşturucu ve 375 sentetik hap ele geçirildi. Tutuklama kararı çıkan 2 zanlı adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

27.02.2024 15:15  Güncelleme: 15:16
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Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 20-26 Şubat'ta sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken, 28,96 gram esrar, 96,12 gram sentetik uyuşturucu ve 375 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 16 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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