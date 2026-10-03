Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi soruşturmasında tutuklu sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi soruşturmasında tutuklu sayısı 16'ya yükseldi

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Kırıkkale\'de Yahşihan Belediyesi soruşturmasında tutuklu sayısı 16\'ya yükseldi
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Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Başsavcılığın itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden biri hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

KIRIKKALE'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Başsavcılığın itirazı üzerine bir şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında adli süreç devam ediyor. Soruşturma kapsamında savcılık ifadelerinin ardından 26 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 11 şüpheli hakkındaki kararlara itiraz etti. İtirazın değerlendirilmesinin ardından şüphelilerden Ş.A. hakkında tutuklama kararı verildi. Ş.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. Böylelikle Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.

Kaynak: DHA
KırıkkaleYahşihan3. SayfaGüncelSon Dakika

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