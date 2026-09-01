Kırıkkale'nin Hacılar beldesinde iş yerinde çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı, şüpheli yakalandı
Kırıkkale'nin Hacılar beldesinde bir iş yerinde çıkan kavgada A.E. (26), tabancayla T.T.'ye (48) 3 el ateş etti. Diz ve kasık bölgesinden vurulan T.T. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan A.E., jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, olayda kullanılan tabanca da boş arazide bulundu.
KIRIKKALE'de iş yerinde çıkan kavgada A.E.'nin (26), tabancayla kasık ve dizinden vurduğu T.T. (48) ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Hacılar beldesindeki bir iş yerinde meydana geldi. A.E. ile T.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. A.E., yanında bulunan tabancayla T.T.'ye 3 el ateş etti. Diz ve kasık bölgesinden vurulan T.T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. T.T., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye altına alının T.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan A.E., 1 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca ise olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki boş arazide bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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