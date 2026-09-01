Kırıkkale'nin Hacılar beldesinde silahlı tartışma: 48 yaşındaki kişi bacağından vuruldu, şüpheli gözaltında
Kırıkkale merkeze bağlı Hacılar beldesindeki bir işletmede A.E. (26) ile T.T. (48) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E, tabancayla T.T'yi diz ve kasık bölgesinden vurdu. Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan T.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, kaçan zanlının jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Hacılar beldesindeki özel bir işletmede A.E. (26) ile T.T. (48) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.E, tabancayla T.T'yi diz ve kasık bölgesinden vurdu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık personelince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan T.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan zanlı, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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