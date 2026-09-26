Kırıkkale'nin Hasandede üzümü coğrafi işaret tescili aldı, marka değeri güçlendi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'nin Hasandede üzümü, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescili aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tescille üzümün marka değerinin güçlendiğini belirterek Kırıkkale ve üreticiler için hayırlı olmasını diledi.
Kırıkkale'de "Hasandede üzümü"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, coğrafi işaret belgesi verilmesi için yapılan başvuru, Türk Patent ve Marka Kurumunca kabul edildi.
Kırıkkale'nin eşsiz değerlerinden Hasandede üzümünün, coğrafi işaret alarak marka değerini güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, "Toprağımızın bereketi, üreticimizin emeği artık tescilli bir Kırıkkale değeri. Kırıkkale'mize, üreticilerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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