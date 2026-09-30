Kırıkkale Yahşihan'da belediye soruşturmasında 15 tutuklandı, 11 adli kontrol verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale Yahşihan'da belediye soruşturmasında 15 tutuklandı, 11 adli kontrol verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında eski belediye başkanlarının da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık, 11 şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etti.

KIRIKKALE'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık, 11 şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararına itirazda bulundu.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadelerinin ardından 26 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlikçe aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Tutuklama talebiyle sevk edilen 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklama talebinin reddine ilişkin kararlara itiraz etti. Savcılığın itirazının Kırıkkale 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildiği bildirildi.

Kaynak: DHA
KırıkkaleYahşihan3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
Kurak bölgeye bırakılan böcekler 10 bin sığırı telef etti Kurak bölgeye bırakılan böcekler 10 bin sığırı telef etti
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
22:04
Bu adam gerçekten de çok zeki Lamine Yamal’dan Dominik Livakovic için çarpıcı itiraf
Bu adam gerçekten de çok zeki! Lamine Yamal'dan Dominik Livakovic için çarpıcı itiraf
21:53
A Milli Takım’da felaket göz göre göre geldi
A Milli Takım'da felaket göz göre göre geldi
21:23
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
21:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti
21:12
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
21:02
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu
MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 22:35:19. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale Yahşihan'da belediye soruşturmasında 15 tutuklandı, 11 adli kontrol verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei