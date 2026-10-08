Kırıkkale Yahşihan'da okul çıkışı rahatsızlanan lise öğrencisi hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale Yahşihan'da okul çıkışı rahatsızlanan lise öğrencisi hastanede kurtarılamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Yahşihan\'da okul çıkışı rahatsızlanan lise öğrencisi hastanede kurtarılamadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde okul çıkışında rahatsızlanan 17 yaşındaki lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öğrencinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde okul çıkışında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki lise öğrencisi, hayatını kaybetti.

OKULDAN ÇIKTIKTAN SONRA YERE DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi'nde bulunan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ali Berk Arslan (17), yemek için okuldan çıktıktan bir süre sonra yere düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan öğrenci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Lise öğrencisinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
Acil DurumKalp KriziKırıkkaleYahşihanGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eğlence mekanında çatışma 1’i polis 2 kişi öldü Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıyor 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıyor! 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek
Berna Laçin serbest bırakıldı Berna Laçin serbest bırakıldı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
20:30
Bakan Göktaş’tan fon iddialarına yanıt: Mahkemede hesaplaşacağız
Bakan Göktaş'tan fon iddialarına yanıt: Mahkemede hesaplaşacağız
19:49
Trump, İran’la savaşı askıya aldı: Bu tarihe kadar saldırmayacağız
Trump, İran'la savaşı askıya aldı: Bu tarihe kadar saldırmayacağız
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:40
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 21:26:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Kırıkkale Yahşihan'da okul çıkışı rahatsızlanan lise öğrencisi hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei