Kırıkkale Yahşihan\'da okul çıkışı rahatsızlanan lise öğrencisi hastanede kurtarılamadı

Kırıkkale Yahşihan'da okul çıkışı rahatsızlanan lise öğrencisi hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde okul çıkışında rahatsızlanan 17 yaşındaki lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öğrencinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde okul çıkışında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki lise öğrencisi, hayatını kaybetti.
OKULDAN ÇIKTIKTAN SONRA YERE DÜŞTÜ
Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi'nde bulunan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ali Berk Arslan (17), yemek için okuldan çıktıktan bir süre sonra yere düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan öğrenci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Lise öğrencisinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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