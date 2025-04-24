Kırıkkale'ye Kuvvetli Yağış Uyarısı

Kırıkkale çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.