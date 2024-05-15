Kırklareli Belediye Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı\'nı ziyaret etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı'yı ziyaret etti.
Bulut, çalışmaları hakkında Aslancı'ya bilgi verdi.
Aslancı'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaymakam Bayram, aronya üreticisini ziyaret etti
Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, aronyo üreticisi Bahtiyar Gürdal'ı ziyaret etti.
Bayram bir süre aronya yetiştirilen alanı gezerek Bayram'dan bilgi aldı.
Üzümsü meyvelerin üretim alanlarının genişlemesinin önemli olduğunu ifade eden Bayram, Gürdal'a çalışmalarında başarı diledi.
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