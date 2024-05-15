Kırklareli Belediye Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Kırklareli Belediye Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı'nı ziyaret etti

Kırklareli Belediye Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı\'nı ziyaret etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı'yı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Aslancı da ziyaretten memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca, Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram da aronya üreticisi Bahtiyar Gürdal'ı ziyaret ederek üretim alanlarının genişlemesinin önemini vurguladı ve başarılar diledi.

15.05.2024 08:47
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı'yı ziyaret etti.

Bulut, çalışmaları hakkında Aslancı'ya bilgi verdi.

Aslancı'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Bayram, aronya üreticisini ziyaret etti

Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, aronyo üreticisi Bahtiyar Gürdal'ı ziyaret etti.

Bayram bir süre aronya yetiştirilen alanı gezerek Bayram'dan bilgi aldı.

Üzümsü meyvelerin üretim alanlarının genişlemesinin önemli olduğunu ifade eden Bayram, Gürdal'a çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA

Derya Bulut, Demirköy, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Belediye Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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