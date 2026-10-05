Kırklareli Belediye Meclisi, Başkan Bulut'a 139 milyon 264 bin lira kredi yetkisi verdi - Son Dakika
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Kırklareli Belediye Meclisi, Başkan Bulut'a 139 milyon 264 bin lira kredi yetkisi verdi

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Kırklareli Belediye Meclisi, Başkan Bulut\'a 139 milyon 264 bin lira kredi yetkisi verdi
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Kırklareli Belediye Meclisi, 1. etap altyapı için İller Bankası'ndan 139 milyon 264 bin lira ek kredi kullanımı amacıyla Başkan Derya Bulut'a yetki verdi. Meclis, şehir içi toplu taşıma araçlarına yıl sonuna kadar araç başına aylık 20 bin lira destek verilmesini de kabul etti.

Kırklareli Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyede yapılan toplantıda, 1. etap altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere ek maliyetin tamamı için merkez yönetim bütçesine konulan su ve kanalizasyon altyapı projeleri kapsamında İller Bankası A.Ş'den 139 mliyon 264 bin lira ek kredi kullanılması için belediye başkanına yetki verilmesi konusu görüşüldü.

Bulut, toplantıda, altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Talep edilen ek kredinin kanalizasyon hattında arıtma tesisine bağlantı noktasında ve Edirne Caddesi'ndeki ara bağlantılar için kullanılacağını ifade eden Bulut, Kırklareli'ne kalıcı bir hizmet bırakmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, Kırklareli Ulaşım Şehir İçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifince şehir içi toplu taşıma araçlarına destek verilmesi talebi de görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu. Komisyon raporunda yıl sonuna kadar araç başına aylık 20 bin lira destek verilmesi uygun görüşüne yer verildi. Gündem maddesi komiyon raporu doğrultusunda kabul edildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

Kaynak: AA
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