Kırklareli Belediyesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'a takım otobüsü tahsis etti.
Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklarelispor Kulübü Tesislerinde düzenlenen programda, otobüsü kulüp başkanı Volkan Can'a teslim etti.
Bulut, kulübün büyük bir ihtiyacını karşılamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Kırklarelispor'un Trakya'nın gururu olduğunu ifade eden Bulut, Kırklareli'nin adının sporla duyurulmasından mutluluk duyduğunu belirtti.
Can ise Belediye Başkanı Bulut'a teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli Belediyesi'nden Kırklarelispor'a Otobüs - Son Dakika
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