Kırklareli CİMER'de Türkiye Birincisi - Son Dakika
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Kırklareli CİMER'de Türkiye Birincisi

Kırklareli Valiliği, CİMER üzerinden yapılan başvurularda Türkiye birincisi oldu. Vali Turan, başarıyı vatandaş odaklı hizmet anlayışına bağladı.

20.02.2025 16:18
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarını kullanmalarına yönelik hizmetlerde çeşitli kriterlerde yapılan değerlendirme sonucu Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, valiliklerin CİMER üzerinden yapılan başvuruları değerlendirme süreci, başvurulara verilen yanıtların hızı, doğruluğu ve etkinliği gibi kriterler baz alınarak incelendiğini ve yapılan değerlendirme sonucunda Kırklareli Valiliğinin en başarılı il olarak belirlendiğini belirtti.

Söz konusu başarının vatandaş odaklı yönetim anlayışının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Turan, "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" anlayışıyla hizmet ettiklerini kaydetti.

Personeli tebrik etti

CİMER'in vatandaşların yalnızca şikayet ve taleplerini ilettiği bir platform olmanın ötesine geçtiğinin altını çizen Turan, şunları kaydetti:

"Artık vatandaşlarımız, günlük hayatta karşılaştıkları sorunlardan, toplumsal ihtiyaçlara kadar her konuda düşüncelerini, görüşlerini, önerilerini ve beklentilerini bizlerle paylaşmaktadır. Bunun yanı sıra, memnuniyetlerini dile getirmek, teşekkür mesajlarını iletmek ve çeşitli konulardaki isteklerini bildirmek için de CİMER'e başvurmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarımızla uyum içerisinde çalışarak vatandaşlarımızdan gelen tüm başvuruları hızlı, etkin ve çözüm odaklı bir şekilde değerlendirmekteyiz. CİMER'e gelen her başvuruyu özenle inceleyip, vatandaşlarımızın sorunlarına en kısa sürede yanıt vermeyi ve memnuniyetlerini sağlamayı temel önceliğimiz olarak görmekteyiz. Kırklareli Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından ilimizde yürütülen CİMER işlemlerinde bu hassasiyeti göstererek 81 il valiliği arasında birinci olmuşlardır."

Turan, başarılarından ötürü İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelini de kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli CİMER'de Türkiye Birincisi - Son Dakika

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