Kırklareli'de Altyapı İncelemesi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Bulut, Karahıdır Mahallesi'nde süren altyapı çalışmalarını inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Bulut, personele de çalışmalarında kolaylık diledi.

Altyapı çalışmalarına çok önem verdiklerini ifade eden Bulut, kentin en büyük sorununu ortadan kaldırmak için mücadele ettiklerini kaydetti.

Kırklareli için üretmeye ve geliştirmeye devam ettiklerini dile getiren Bulut, "Çünkü bu şehir, en iyisini hak ediyor." dedi.

Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahallesi'nde yeni yol açma ve parke taşı işlemlerini yürütüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay da yetkililerden bilgi alıp çalışmaları takip etti.

Talay, açıklamasında, Orta Mahallesi'ni baştan sona yenilendiğini belirtti.

Ekiplerin 10 bin 500 metre kilit parke taşı, 1375 metre kaldırım imalatı ile 25 bin metrekare yeni bağlantı yolları açtıklarını ifade eden Talay, "İlçemize daha düzenli ulaşım ağı, yeni yaşam ve yerleşim alanları, modern park ve sosyal alanlar kazandırıyoruz.

Orta Mahallemizde attığımız bu adımlarla, hem ulaşım konforunu artırıyor hem de vatandaşlarımız için daha modern, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir çevre oluşturuyoruz." diye konuştu.