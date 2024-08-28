Kırklareli'de aranan 4 hükümlü ve 17 şüpheli yakalandı

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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 4'ü hükümlü 17 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 19-26 Ağustos tarihlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.