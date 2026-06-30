Kırklareli\'de Dikiş ve Giyim Sergisi Açıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, dikiş ve giyim kursu yıl sonu sergisinin açılışına katıldı.

Halk Eğitimi Merkezince Karahıdır İlkokulunda düzenlenen programda serginin açılışını gerçekleştiren Vali Turan, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Turan, programda yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenme anlayışıyla yürütülen mesleki ve sanatsal eğitim faaliyetlerinin bireylerin gelişimine, üretime katılımına ve toplumsal hayata güçlü şekilde dahil olmalarına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Serginin hazırlanmasında emeği geçen idareci, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerleri tebrik eden Turan, çalışmalarında başarı diledi.