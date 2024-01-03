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Kırklareli'de din hizmetleri toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli'de din hizmetleri toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Pehlivanköy Müftülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, geçen yıl yapılan dini faaliyetler değerlendirildi ve 2024 yılında yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü. İl Müftüsü Yusuf Eviş, camilerin toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir hizmet anlayışına kavuşturulması gerektiğini belirtti ve vatandaşların camiye olan ilgisini arttırmak için faaliyetler yapılmasını önerdi. Ayrıca Kırklareli'nde işaret dili kursu açılacağı duyuruldu.

Kırklareli\'de din hizmetleri toplantısı yapıldı
03.01.2024 - 12:45,
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Kırklareli'nde din hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Pehlivanköy Müftülüğünde İl Müftüsü Yusuf Eviş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilçe müftüleri katıldı.

Toplantıda, geçen yıl ilçe müftülüklerince yapılan dini faaliyetler değerlendirildi.

2024 yılında yapılması planlanan çalışmaların görüşüldüğü toplantıda Eviş, din hizmetlerinin etkin kılınması amacıyla camilerin toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir hizmet anlayışına kavuşturulması gerektiğini bildirdi.

Vatandaşların camiye olan ilgisini arttırmak amacıyla çalışmalar yapılmasını öneren Eviş, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekebilecek faaliyetlerin gerçekleştirilmesini istedi.

İşaret dili kursu açılacak

Kırklareli'nde işaret dili kursu açılacak.

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının başladığı bildirildi.

Kursun 8 ocak ile 16 şubat tarihlerinde yapılacağı ifade edilen açıklamada, kursa katılmak isteyen vatandaşların halk eğitimi merkezi ile e-devlet üzerinden kayıt yaptırabileceği kaydedildi.

Açıklamada, kursun Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda hafta içi her gün 18.00-21.10 saatlerinde yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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Pehlivanköy, Kırklareli, Dünya, Güncel, Son Dakika

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