Kırklareli'de kuvvetli kar akşama kadar kuzey ilçelerde etkisini sürdürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'de devam eden karın bugün akşama kadar kuzey ilçelerde etkisini sürdüreceği bildirildi. Meteoroloji, buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.
Kırklareli için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, il genelinde devam eden kar, bugün akşama kadar kuzey ilçelerinde etkisini sürdürecek.
Buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?