Kırklareli\'de Ramazan Denetimleri

Kırklareli'nde ramazan ayı dolayısıyla tatlı üretimi yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetim kapsamında işletmelerde üretim koşulları, hijyen, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini kontrol etti.

Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Ramazan ayı boyunca özellikle gıda işletmelerin denetlendiğini ifade eden Karaca, kurallara uyan işletmelere teşekkür etti.