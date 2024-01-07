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Kırklareli'de 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Kırklareli'de 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliği düzenlendi

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş önderliğinde gerçekleştirilen 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliğinde vatandaşlar sabah namazını kıldı, dua etti. Etkinlikte camiye gelenlere çorba ikramı yapıldı. Ayrıca Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, Kore şehidi Ali Özel'in ailesini ziyaret etti ve isteklerini dinledi.

Kırklareli\'de \'Sabah Namazında Buluşuyoruz\' etkinliği düzenlendi
07.01.2024 - 15:46,
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Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde sabah namazını kılınıp, dua edildi.

Demirtaş Mahallesi Timurtaşpaşa Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti, Yasin-i Şerif okuyarak tesbihat yaptı.

Eviş, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğini her pazar gününde düzenlediklerini belirterek, "Her hafta farklı camilerde sabah namazı buluşması etkinliklerimiz devam ediyor. Tüm vatandaşlarımız davetlidir. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Camiye gelen vatandaşlara çorba ikram edildi.

Şehit ailesine ziyaret

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit ailesini evinde ziyaret etti.

Özdemir, Kore şehidi Ali Özel'in ailesini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Şehit ailesinin isteklerini dinleyen Özdemir, her fırsatta şehit aileleriyle bir araya gelmeye çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA
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