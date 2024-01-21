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Kırklareli'de Sabah Namazında Buluşuyoruz Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kırklareli'de Sabah Namazında Buluşuyoruz Etkinliği Düzenlendi

Kırklareli Müftülüğü tarafından TOKİ Evleri Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu. İl Müftüsü Yusuf Eviş'in namazı kıldırmasının ardından dualar edildi. Eviş, her hafta düzenledikleri etkinlikle farklı camilerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.

Kırklareli\'de Sabah Namazında Buluşuyoruz Etkinliği Düzenlendi
21.01.2024 - 15:11,
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Kırklareli'nde "Sabah namazında buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Müftülüğünce TOKİ Evleri Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Yusuf Eviş'in namazını kıldırmasının ardından dualar edilerek, tesbihat yapıldı.

Eviş konuşmasında, her hafta düzenledikleri etkinlik kapsamında farklı camilerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Eviş, namaz ve duaların kabul olmasını diledi.

Çiftçilere destekleme farkları ödeniyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere hububat, baklagil ve dane mısır desteklemesi farkları ödeniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2023'teki ürünlerini satıp faturalandıran çiftçilere desteklemelerin ödenmesinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, il ve ilçe tarım müdürlüklerine faturalarını teslim eden 10 bin 26 çiftçiye 391 milyon 314 bin 295 lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacağı kaydedildi.

Güneş enerji santrali kurulacak

Lüleburgaz Belediyesince güneş enerji santrali kurulacak.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı açıklamada, çevreci belediye anlayışıyla yürüttükleri güneş enerji santralleri projesiyle sürdürülebilir ve temiz enerji üretimine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinin çatısı ve belediyeye ait yaklaşık 20 bin metrekarelik araziye güneş panellerinin kurulacağını ifade eden Gerenli, belediyeye ait tesislerin elektrik ihtiyacının bu santralden karşılanacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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