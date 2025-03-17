Kırklareli'de sağanak ve dolu yağışı

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nde sağanak yağış etkili olurken zaman zaman doluda yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor. Kısa sürede etkisini arttıran yağış sebebiyle vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri ise su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte yağışların yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan zaman zaman dolu etkili oldu.