Kırklareli\'de Yeni Kaymakam Göreve Başladı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamlığına atanan Ayhan Işık'ı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, görevine yeni başlayan Işık ile Valilik makamında bir araya gelerek görüştü.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Işık'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çiftçilere tarımsal üretim ve anız yangınları hakkında bilgi verildi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çiftçilere yönelik tarımsal üretim planlaması, hasat uygulamaları ve anız yangınları konularında bilgilendirme çalışması yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki tarımsal faaliyetlerin daha verimli ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla üreticilere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediliyor.

Bu kapsamda müdürlük personeli, ilçelerdeki çiftçilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde üreticilere, yeni dönem tarımsal üretim planlaması süreçleri, doğru hasat uygulamaları ve toprağa büyük zarar veren anız yangınlarının önlenmesi konularında detaylı bilgiler aktarıldı.