Kırklareli Demirköy\'de şarampole devrilen kamyonda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kırklareli Demirköy'de şarampole devrilen kamyonda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir kamyonun şarampole devrilmesiyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralanan 1 kişi ambulansla Demirköy Devlet Hastanesine götürülürken, savcı incelemesinin ardından ölen 1 kişinin cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Süleyman E. (48) yönetimindeki 39 AT 394 plakalı kamyon, ilçe yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan Berk Yıldız (31) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü, ambulansla Demirköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yıldız'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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