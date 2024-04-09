Kırklareli Emniyet Müdürlüğü şehitler için mevlit okuttu - Son Dakika
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü şehitler için mevlit okuttu

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü şehitler için mevlit okuttu

Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla Kırklareli Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda, cami müezzini Necmeddin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Programa Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

09.04.2024 14:20  Güncelleme: 14:22
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce şehitler için mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda, cami müezzini Necmeddin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi.

Programa Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Emniyet Müdürlüğü şehitler için mevlit okuttu - Son Dakika

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