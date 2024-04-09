Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce şehitler için mevlit okutuldu.
Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda, cami müezzini Necmeddin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
Ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi.
Programa Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli Emniyet Müdürlüğü şehitler için mevlit okuttu - Son Dakika
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde arife günü ilçe mezarlığında düzenlenen programda, İlçe Müftülüğüne bağlı din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu. Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Ata, İlçe Müftüsü Bedrisinan Yazıcı ve vatandaşlar da duaların edildiği programa katıldı. Vatandaşlar daha sonra mezarlıkta yakınları için dua etti.
Realme tarafından üretilen yeni P1 serisi, lansman öncesi ortaya çıktı. Realme P1 ve P1 Pro'nun özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar paylaşıldı.
Logitech'in yeni kablosuz oyuncu klavyesi G Pro X 60, yüzde 60 oyuncu klavyesi pazarına giriş yapıyor. Klavye, Lightspeed özelliği ve üç farklı bağlantı seçeneği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, geniş alanlar sağlayarak kontrolü kolaylaştırıyor ve tuşları özelleştirme imkanı sunuyor. Ancak, mekanik klavye sevenler için uygun değil. Klavye, 179 dolardan satışa sunuluyor ve Türkiye pazarında da yakında satışa çıkacak.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?