Kırklareli İğneada\'da tarla sürerken traktörü denize düşen 77 yaşındaki sürücü öldü

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde traktörüyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Limanköy'de tarlasını süren Davut Demircan (77) yönetimindeki traktör, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak deniz kıyısındaki kayalıklardan suya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce denizden çıkarılan Demircan'ın, yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

Demircan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.