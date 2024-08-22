Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Görevlilerine Spor Güvenliği Eğitimi Verdi

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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünce özel güvenlik görevlilerine "spor güvenliği" eğitimi verildi.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü personelince Atatürk Stadyumu konferans salonunda düzenlenen eğitime 27 özel güvenlik görevlisi katıldı.

Burada, genel kolluk, özel güvenlik işbirliği ve entegrasyonu uygulaması, müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında alınacak tedbirler, kitle psikolojisi, grup dinamiği, öfke kontrolü, spor müsabakalarında arama gibi konular anlatıldı.

Eğitimlerin devam edeceği ifade edildi.