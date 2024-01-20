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Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında, 2023 yılındaki süreç değerlendirildi. Geçen yıl yapılan bireysel danışmanlık görüşmeleri sonucunda 6 bin 349 kişi özel sektörde istihdam edildi. Toplantıda ayrıca 2024 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
20.01.2024 - 11:37,
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Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda Vali Birol Ekici başkanlığında toplandı.

Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, 2023 yılındaki süreci değerlendirdi.

Geçen yıl iş ve meslek danışmanları tarafından 12 bin 97 bireysel danışmanlık görüşmesi gerçekleştirildiğini ifade eden Babalıoğullu, 6 bin 349 kişinin özel sektörde istihdamının sağlandığını belirtti.

Babalıoğullu, 2024 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantı, kurul gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Kaynak: AA
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