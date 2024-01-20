Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda Vali Birol Ekici başkanlığında toplandı.

Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, 2023 yılındaki süreci değerlendirdi.

Geçen yıl iş ve meslek danışmanları tarafından 12 bin 97 bireysel danışmanlık görüşmesi gerçekleştirildiğini ifade eden Babalıoğullu, 6 bin 349 kişinin özel sektörde istihdamının sağlandığını belirtti.

Babalıoğullu, 2024 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantı, kurul gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.