Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık personeline yönelik "Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi" düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in açılış konuşmasıyla başladı.

Eğitimde, Kırklareli Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğçe Büşra Erdem, akılcı ilaç kullanımının önemi, ilaçların doğru ve bilinçli kullanımı ile tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin sunum yaptı.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve görüş alışverişinin ardından sona erdi.