Kırklareli İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı

Kırklareli İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali Uğur Turan başkanlığında toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı. Toplantıda sportif müsabakalarda alınacak güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi; Turan, sporun fair-play ruhuyla yaşatılması için iş birliğinin önemini vurguladı.
Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.
Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.
Ayrıca, sportif müsabakalarda alınacak güvenlik tedbirleri, kurumlar arası koordinasyon, sporun huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Vali Turan, toplantıda yaptığı konuşmada, sporun dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşatılması için tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemini vurguladı.
Kaynak: AA
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