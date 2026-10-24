Kırklareli İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı. Toplantıda sportif müsabakalarda alınacak güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi; Turan, sporun fair-play ruhuyla yaşatılması için iş birliğinin önemini vurguladı.

Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Ayrıca, sportif müsabakalarda alınacak güvenlik tedbirleri, kurumlar arası koordinasyon, sporun huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Vali Turan, toplantıda yaptığı konuşmada, sporun dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşatılması için tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA
KırklareliGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan’ın neşteri sağlam, ne yapacağını beraber göreceğiz Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan'ın neşteri sağlam, ne yapacağını beraber göreceğiz
Türkiye’de bir ilk Muş’taki hasta İstanbul’da ameliyat edildi Türkiye'de bir ilk! Muş'taki hasta İstanbul'da ameliyat edildi
TMSF’ye tam 5 milyar TL yatırdılar İki iş insanı için kritik karar TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar
Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar 13 adrese polis baskını Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar! 13 adrese polis baskını
Başbakandan halka kritik uyarı Her evde 3 günlük stok istedi Başbakandan halka kritik uyarı! Her evde 3 günlük stok istedi
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
11:14
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
11:00
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
10:37
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
10:06
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
09:29
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
09:02
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 11:21:58. #7.12#
SON DAKİKA: Kırklareli İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei