Kırklareli İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı

Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Ayrıca, sportif müsabakalarda alınacak güvenlik tedbirleri, kurumlar arası koordinasyon, sporun huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Vali Turan, toplantıda yaptığı konuşmada, sporun dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşatılması için tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemini vurguladı.