Kırklareli Lüleburgaz'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 yaralı kamerada
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı anları güvenlik kamerası kaydetti.
8 Kasım Mahallesi Nazif Balkan Caddesi'nde Ş.D. idaresindeki 39 AFB 192 plakalı motosiklet ile N.D. yönetimindeki 59 AJZ 877 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile motosiklette bulunan yolcu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA
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