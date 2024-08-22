Kırklareli'nde 14 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 14 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 14 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

22.08.2024 11:48
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler denetimlerde 14 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 14 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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