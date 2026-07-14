15 Temmuz anma çadırı ve fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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15 Temmuz anma çadırı ve fotoğraf sergisi açıldı

15 Temmuz anma çadırı ve fotoğraf sergisi açıldı
14.07.2026 15:25
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Kırklareli Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında AA fotoğraflarından oluşan bir sergi ve anma çadırı açtı. Vali Turan, serginin milletin demokrasi destanının hafızası olduğunu vurguladı.

Kırklareli Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı ile Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan Milli İrade ve Demokrasi Sergisi açıldı.

AA foto muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilmiş fotoğraflarından oluşan sergi İstasyon Caddesi'nde kurulan anma çadırında ziyarete açıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında, aziz milletin milli iradesine ve demokrasisine sahip çıkarak yazdığı destanı bir kez daha hatırlamak ve şehitlerin mukaddes hatıralarını yaşatmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Açılışı gerçekleştirilen anma çadırının yalnızca fotoğrafların ve belgelerin sergilendiği bir alan olmadığını ifade eden Turan, "Bu alan, milletimizin yazdığı demokrasi destanının hafızası, milli iradeye sahip çıkma kararlılığının sembolü ve gelecek nesillere bırakılan tarihi bir emanettir. Burada yer alan her fotoğraf, her belge ve her hatıra, 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin vatanına, bayrağına, ezanına, devletine ve milli iradesine nasıl sahip çıktığını anlatacaktır. Özellikle gençlerimiz, bu hafıza mekanında yalnızca yakın tarihimizi öğrenmeyecek, aynı zamanda birlik ve beraberliğin, cesaretin, fedakarlığın ve demokrasiye sahip çıkmanın ne denli kıymetli olduğunu da idrak edecektir." diye konuştu.

Tarihini ve kahramanlarını unutan milletlerin geleceğini sağlam inşa edemeyeceğine dikkati çeken Turan, tüm vatandaşları ve özellikle gençleri bu anlamlı hafıza alanını ziyaret etmeye davet etti.

Konuşmaların ardından Vali Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş, Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, kurum müdürleri ile gaziler tarafından anma çadırı ve sergi gezildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz anma çadırı ve fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

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